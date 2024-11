Biccy.it - Chloë Grace Moretz fa coming out: “Sono lesbica”

ha fattoout come donna. L’attrice, salita alla ribalta con il film Kick-Ass e il sequel Kick-Ass 2 e consacrata con Martin Scorsese e Luca Guadagnino, ha deciso di fareout pubblicamente sostenendo la campagna di Kamala Harris. “Ho votato in anticipo e ho votato per Kamala Harris. C’è così tanto in gioco in queste elezioni. Credo che il governo non abbia alcun diritto sul mio corpo in quanto donna e che le decisioni sul mio corpo debbano venire solo da me e dal mio medico. Kamala Harris proteggerà tutto questo per tutti noi. Credo nella necessità di tutela legali che proteggano la comunità LGBTQ+ in quanto donna. Abbiamo bisogno di protezione in questo Paese e di avere accesso alle cure di cui abbiamo bisogno e che meritiamo”., nel 2018, ha confessato di avere anche due fratelli omosessuali. “Ho due fratelli gay.