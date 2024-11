Quotidiano.net - "Al fianco di famiglie e imprese di fronte alle sfide"

PRENDERE PER MANO leprivate e le, accompagnandole non solo nella protezione patrimoniale ma anche lungo la via del mercato dei capitali, tanto in Italia quanto in Svizzera, potenziando i servizi corporate e l’investment banking. E al contempo affiancarle nellecruciali della crescita come la digitalizzazione e la ricerca di partnership. È questo l’impegno di Banca Generali, la terza private bank italiana, che negli ultimi 10 anni ha triplicato le masse giunte oltre 100 miliardi di euro, traguardo tagliato in anticipo rispetto agli obiettivi del Piano Strategico.