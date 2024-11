Anteprima24.it - AIR Campania multi-modalità: 3 milioni per la sharing mobility

Tempo di lettura: 2 minutiSi chiama “AIR” il progetto con cui l’azienda regionale di Trasporto Pubblico Locale ha ottenuto, attraverso il “Programma sperimentaledella Regione”, due finanziamenti per un totale di 3di euro destinati alla promozione dei servizi di mobilità condivisa. Per il triennio 2022-2024, la Regioneha ricevuto complessivamente 5.022.065 euro dai fondi previsti dal decreto interministeriale dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Economia e Finanze, che riserva lo 0,3% del Fondo nazionale alla mobilità condivisa, come indicato dall’art. 8, comma 6, del decreto-legge del 16 giugno 2022, n. 68. Il progetto “AIR” punta a implementare servizi di bike