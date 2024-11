Zonawrestling.net - WWE: Le ex Star della WWE Mandy Rose e Tino Sabbatelli si sono sposati

Leggi tutto su Zonawrestling.net

Le ex stelleWWE(Amanda Saccomano) e Saba“Sabby” Piscitelli hanno finalmente ufficializzato la loro unione, pronunciando il fatidico “sì” il 2 novembre in una romantica cerimonia al Park Chateau Estate & Gardens a East Brunswick, New Jersey. Circondati da 215 amici e familiari, tra cui alcuneWWE del presente come Sonya Deville, e le ex WWEIndi Hartwell e Lana (CJ Perry), la coppia ha celebrato il loro amore in grande stile, con tributi sentimentali, decorazioni mozzafiato e una band di 11 elementi che ha fatto ballare gli ospiti tutta la notte. Dal ring all’altare,celebrano il loro amore, che ha indossato due abiti personalizzati di Dream Couture per il grande giorno, ha condiviso la sua gioia con PEOPLE, dicendo: “Ho sempre sognato di percorrere la navata. Ne è valsa la pena aspettare.