Oasport.it - MotoGP: Barcellona ospiterà l’ultimo GP della stagione. Manca solo l’ufficialità

Leggi tutto su Oasport.it

. L’ultima tappa del Motomondiale 2024 si disputerà comunque in Spagna, precisamente nel circuito di, in sostituzioneprova inizialmente pianificata a Valencia il 17 novembre e cancellata a causadevastante alluvione. La notizia è arrivata nella primissima mattina italiana di oggi, domenica 3 novembre, direttamente dalla voce di Carlos Ezpeleta, Direttore sportivononché uno degli uomini-chiave di Dorna, la società che controlla la competizione motociclistica. Lo spagnolo ha di fatto confermato quanto detto poco prima dal Team ManagerDucati Davide Tardozzi che, ai microfoni di Sky Sport Italia, aveva già anticipato l’annuncio, maturato dopo un interscambio di opinioni tra le autorità sportive e il paddock. Si opta dunque per la scelta più logica al termine di un weekend in cui sono avanzate le ipotesi più disparate.