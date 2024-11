Quotidiano.net - "Mi hai sporcato la scarpa" . Uccide 19enne, minore fermato

San Sebastiano al Vesuvio è un dormitorio puntellato dalle pendici del vulcano. Qui i ragazzi dei vicini quartieri Ponticelli e San Giovanni a Teduccio trascorrono le notti, tracannando shottini, fumando erba e parlando di progetti che, forse, non si realizzeranno mai. Mezzanotte è passata da un bel po’, quando Santo Romano, per tutti ‘Santino’ nonostante sia un marcantonio di 19 anni, incensurato, portiere dell’Asd Micri, squadra di Eccellenza di Pomigliano d’Arco, esce da un baretto. Non è chiaro quello che succede, forse nella fretta pesta un piede a un altro e gli sporca la. Una banalità, un ‘fallo involontario’, la lite si accende e si spegne quasi subito, tra improperi e qualche spintone. Sembra tutto finito, Santino si allontana con tre suoi amici, l’altro si dilegua a bordo di una minicar nera, forse una Smart.