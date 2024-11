Lopinionista.it - “Madre Elettrica”, il nuovo singolo di Anastasio

MILANO – Torna. Dopo 2 anni di silenzio, una laurea in Scienze agrarie, e un viaggio in India che non gli ha regalato certezze, il rapper errante pubblica sul suo canale ufficiale YouTube “”, canzone che anticipa un progetto molto più ampio diche vedrà luce nel 2025. Se fosse un film potremmo considerarla il trailer di questolavoro, una storia in capitoli raccontata nelle pagine della graphic novel L.M.N.P.P. che in questi giorni viene presentata in anteprima al festival a Lucca Comics & Games. Il brano, ambientato in un futuro distopico, racconta l’evocazione di un Dio Elettrico, un’entità che somiglia più a un demone che ad una AI. L'articolo “”, ildiL'Opinionista.