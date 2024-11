Oasport.it - LIVE Ciclocross, Europei femminili 2024 in DIRETTA: Casasola terza dopo il primo giro

Leggi tutto su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLIDIMASCHILI DALLE 15.30 14.20perde qualche posizione in un tratto rettilineo: la friulana si ritrova in un batter d’occhio in settima piazza. 14.18 Rallentano le battistrada e il gruppo principale si ricompatta. 14.17 Termina ilmantiene laposizione, Baroni è 12ma a 12? dalla vetta. 14.17 Van Empel non sembra fare la differenza al momento. Bene dietro anche la belga per Franck e Brand che sono in rimonta sul gruppo. 14.15 Attenzione perché le prime tre sembrano allungare sul gruppo. Dietro sta tentando la rimonta Brand, rimasta più attardata nell’avvio di corsa. 14.14 Occhio perché si accende Fem Van Empel: la campionessa in carica si porta al comando, mentre Alvarado risorpassaper la seconda posizione. 14.13scalza Alvarado ed è seconda. 14.