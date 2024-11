Dailyshowmagazine.com - La Chance Su Marte: Il Successo della Band Indie Pop-Rock di Ancona

LaSuè unaitaliana che unisce sonorità, pop,, con influenze soul e hip hop. Nata nel 2016 ad, laè composta da cinque giovani musicisti legati da un’amicizia iniziata ai tempi del liceo. Con l’uscita del singolo “Viene”, il gruppo continua a evolversi, anticipando il nuovo album in arrivo. In questa intervista esclusiva, Francesco, uno dei membri fondatori, racconta il percorso, le ispirazioni e i progetti futuri. Chi sono LaSu? LaSunasce nel 2016 ade rappresenta il sogno di cinque amici uniti dalla passione per la musica. Il nomederiva da uno dei loro primi singoli, “Laauxs”, che incarna l’idea di perseveranza e voglia di non arrendersi.