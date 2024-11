Gaeta.it - La Juventus cerca il riscatto contro l’Udinese: anticipazioni e formazioni della partita del campionato

Leggi tutto su Gaeta.it

(Gaeta.it - sabato 2 novembre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Alla ripresa deldi Serie A, lasi prepara a scendere in campo per affrontare. Questa sfida, valida per l’undicesima giornata di, rappresenta un’importante opportunità per i bianconeri di rialzare la testa dopo l’inaspettato pareggioil Parma. Con un Napoli capolista che dista sette punti, ogni punto diventa cruciale per mantenere vive le speranze di vittoria del. Dall’altra parte,di rifarsi dopo una recente battuta d’arresto che ha ulteriormente complicato la sua situazione in classifica. Le aspettative in casaPer la, ladi oggi assume un significato particolare. Dopo un inizio di stagione pieno di alti e bassi, il tecnico Thiago Motta è chiamato a dare una scossa alla squadra.