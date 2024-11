Formiche.net - Attenti americani, la Cina spia tutti i vostri telefoni. Le rivelazioni del Washington Post

Uno scoop di Josh Rogin sullancia un allarme significativo per la privacy e la sicurezza dei cittadini: le chiamate e i messaggi digli utenti statunitensi possono essere monitorati da spie cinesi. Questa rivelazione evidenzia l’intensità dello spionaggio organizzato da Pechino e sottolinea come il cyberspionaggio rappresenti una minaccia concreta alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Secondo le informazioni ottenute da uno dei columnist di punta del WaPo, hacker cinesi collegati al ministero della Sicurezza dello Stato di Pechino si sono infiltrati nel sistema di intercettazione e sorveglianza delle telecomunicazioni americane, originariamente creato per uso esclusivo delle agenzie di sicurezza statunitensi.