Assistenza agli anziani a rischio sostenibilità | spese vertiginose entro il 2050

L’invecchiamento rapido delle popolazioni globali sta riscrivendo l’agenda di spesa pubblica. Secondo il rapporto dell’Ocse “Health at a Glance 2023”,il, i costi per l’cresceranno in maniera drastica, raggiungendo un livello 2,5 volte superiore rispetto a oggi. Italia, Corea del Sud e Grecia guidano questo cambiamento demografico, con una popolazione sempre più avanti con l’età e una crescente pressione sui sistemi di welfare. La prospettiva che si delinea è allarmante:il, le persone con più di 80 anni raddoppieranno, passando dal 4,8% al 9,8% della popolazione. Un fenomeno che rischia di trasformarsi in una crisi economica e sociale se non si attuano interventi strutturali per rendere il sistema dipiù flessibile e sostenibile.