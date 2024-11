Oasport.it - MotoGP, si lavora per correre lo stesso a Valencia. Perplessità nel paddock

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it: La questione legata al GP dicontinua a tenere banco anche durante il venerdì mattina dedicato alle prove libere di Sepang, tracciato che sta ospitando il penultimo appuntamento del Motomondiale 2024 di. Malgrado l’invito a rispettare la popolazione spagnola coinvolta nella terrificante alluvione che ha provocato almeno 159 morti e oltre 120.00 sfollati, gli addetti ai lavori stanno studiando in modo dettagliato la situazione, mettendo sul piatto diverse ipotesi, dalle più logiche alle più controverse, per chiudere l’annata sportiva in modo regolare. A chiarire la situazione è stato l’inviato di Sky Sport Italia Sandro Donato Grosso, il quale ha svelato un particolare importante destinato ad aprire un dibattito molto acceso.