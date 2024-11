farmaci per l’ipertensione, diuretici, antinfiammatori, creme e pomate, cardio aspirina, antibiotici, colliri, gastroprotettori, disinfettanti. L’ex direttore del carcere di Bergamo Antonino Porcino, secondo l’accusa, si serviva nella farmacia della casa circondariale, facendosi consegnare medicinali senza pagarli. A dare ordine di preparare i sacchetti con all’interno quanto richiesto dal direttore, sarebbe stato l’allora dirigente sanitario Francesco Bertè, a processo insieme ad Antonio Ricciardelli, 62 anni, ex comandante della polizia penitenziaria ora in pensione e al responsabile dell’Unità di psichiatria di consultazione del Papa Giovanni Pietro Zoncheddu (che secondo l’accusa certificarono falsamente uno stato d’ansia di Porcino). Bergamonews.it - Inchiesta carcere, le infermiere: “L’ex direttore Porcino si portava a casa i farmaci gratis” Leggi tutto su Bergamonews.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Bergamonews.it: Bergamo.per l’ipertensione, diuretici, antinfiammatori, creme e pomate, cardio aspirina, antibiotici, colliri, gastroprotettori, disinfettanti.deldi Bergamo Antonino, secondo l’accusa, si serviva nellaa dellacircondariale, facendosi consegnare medicinali senza pagarli. A dare ordine di preparare i sacchetti con all’interno quanto richiesto dal, sarebbe stato l’allora dirigente sanitario Francesco Bertè, a processo insieme ad Antonio Ricciardelli, 62 anni, ex comandante della polizia penitenziaria ora in pensione e al responsabile dell’Unità di psichiatria di consultazione del Papa Giovanni Pietro Zoncheddu (che secondo l’accusa certificarono falsamente uno stato d’ansia di).

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, le: “L’ex direttore Porcino si portava a casa i farmaci gratis”; Open Gates - A Catanzaro i detenuti padroni del, l’ex direttrice temeva che tutto venisse a galla: «Qua ci mandano in Sardegna»; Torture alBeccaria, indagate anche le ex direttrici Menenti e Buccoliero; Furto di medicinali all'istituto tumori, rinvio a giudizio per l'ex primario Vito Lorusso; Il documento - Pacchi senza controllo, metal detector rotti e troppe libertà: l’ispezione del 2022 che anticipava l’sularrestato per violenza sessuale a Padova: tirocinante aggredita in Chirurgia generale 1; Approfondisci 🔍

Scandalo Enpapi: sottratti 40 milioni per mazzette, prostitute e chi più ne ha più ne metta. Le richieste di condanna per gli ex dirigenti

(nursetimes.org)

Nel processo derivante dal filone d’inchiesta romano il pm ha chiesto nove anni di carcere per l’ex direttore generale Marco Bernardini ... allora dirigenti della cassa previdenziale degli infermieri ...

Infermiere accusato di omicidio: richiesta di ergastolo a Catania

(notizie.it)

La Procura chiede la condanna per l'infermiere Vincenzo Villani Conti per l'omicidio di due pazienti.

Taranto: inchiesta appalti carcere, annullata interdizione a ex direttrice

(statoquotidiano.it)

Il Tribunale del Riesame di Taranto ha revocato l’interdizione di 12 mesi imposta un mese fa all’ex direttrice del carcere di Taranto ... nell’ambito di un’inchiesta sulla gestione ...

Illeciti nella gestione del carcere di Catanzaro, in 77 rischiano il processo

(msn.com)

Tra gli indagati anche l’ex direttrice Angela Paravati. Fissata la prossima udienza per il 25 novembre nell’aula bunker del Tribunale ...