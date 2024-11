Fonseca: «Non siamo soddisfatti. Ecco cosa ha bisogno il Milan contro quella squadra» - L’intervista di Milan Tv a Paulo Fonseca alla vigilia dell’undicesima giornata di campionato contro il Monza L’intervista di Milan Tv a Paulo Fonseca alla vigilia dell’undicesima giornata di campionato contro il Monza. Il match è previsto per sabato 2 novembre alle 20.45. Il momento della squadra: «Abbiamo la consapevolezza di quello che abbiamo fatto contro il Napoli. È vero, non siamo soddisfatti Calcionews24.com - Fonseca: «Non siamo soddisfatti. Ecco cosa ha bisogno il Milan contro quella squadra» Leggi tutto su Calcionews24.com (Calcionews24.com - venerdì 1 novembre 2024)- L’intervista diTv a Pauloalla vigilia dell’undicesima giornata di campionatoil Monza L’intervista diTv a Pauloalla vigilia dell’undicesima giornata di campionatoil Monza. Il match è previsto per sabato 2 novembre alle 20.45. Il momento della: «Abbiamo la consapevolezza di quello che abbiamo fattoil Napoli. È vero, non

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Milan,: "in crescita, ma col Monza dobbiamo vincere"; Milan,: "Contro il Napoli persa una partita che dovevamo vincere"; Milan,torna a parlare del Napoli: "Era una gara che dovevamo vincere";: "I ragazzi sono motivati e forti mentalmente in questo momento"; Milan: Furlani dà fiducia a, ma vuole risposte: Liverpool e Inter due prove dafallire; Il Milan fa quadrato tra Ibra,e il cooling break; Approfondisci 🔍

Milan, Fonseca: "Siamo in crescita, ma col Monza dobbiamo vincere"

(sportmediaset.mediaset.it)

Il tecnico rossonero verso la sfida dell'U-Power Stadium: "Abbiamo il ritorno di elementi importanti" ...

Milan, Fonseca: chi ha sbagliato pagherà, non mi frega un c... del nome del giocatore, lo dico in faccia

(sport.virgilio.it)

Il tecnico rossonero preannuncia il pugno duro con i ribelli dopo le polemiche del Franchi e chiarisce la vicenda dei tanti capitani che si alternano ...

Milan, Furlani rinnova la fiducia a Fonseca: “Siamo tutti con lui”

(msn.com)

L’abbrivio di campionato del Milan e, conseguentemente di Fonseca, non ha rispettato per nulla ... importantissime o cose di questo tipo. Siamo soddisfatti del lavoro del Mister nella ...

Fiorentina-Milan, Fonseca: "Il rigorista è Pulisic. Non so perché abbiano cambiato idea"

(sport.sky.it)

E in conferenza stampa Fonseca è tornato sul tema dei penalty ... Matteo Gabbia ha aggiunto nel post-partita. "Non siamo soddisfatti di come abbiamo approcciato la gara. Sentiamo questa sconfitta ...