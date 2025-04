Gregorio Paltrinieri Mi interessa veramente solo Los Angeles 2028 Mi sento ancora competitivo

Gregorio Paltrinieri si è presentato allo Stadio del Nuoto di Riccione in occasione dei Campionati Italiani Assoluti primaverili 2025 nelle vesti di spettatore, e non di atleta. Il fuoriclasse emiliano ha deciso infatti di approcciare la stagione post-olimpica in maniera più tranquilla e conservativa, concentrandosi maggiormente sul nuoto di fondo in attesa di capire se e quando tornare anche in vasca nel percorso verso i Giochi di Los Angeles 2028.“Quest’anno sono spettatore di questo Campionato Italiano e va bene così. Ho iniziato la stagione un po’ più tardi, a gennaio. Mi sono preso una bella pausa dopo le Olimpiadi e ho voluto ricominciare con molta calma. Mi sto dedicando un po’ di più al fondo. Negli ultimi anni veniva sempre dopo la piscina, quindi vuoi o non vuoi ne risentiva. Sono contentissimo“, dichiara Greg ai microfoni di Rai Sport. Oasport.it - Gregorio Paltrinieri: “Mi interessa veramente solo Los Angeles 2028. Mi sento ancora competitivo” Leggi su Oasport.it si è presentato allo Stadio del Nuoto di Riccione in occasione dei Campionati Italiani Assoluti primaverili 2025 nelle vesti di spettatore, e non di atleta. Il fuoriclasse emiliano ha deciso infatti di approcciare la stagione post-olimpica in maniera più tranquilla e conservativa, concentrandosi maggiormente sul nuoto di fondo in attesa di capire se e quando tornare anche in vasca nel percorso verso i Giochi di Los.“Quest’anno sono spettatore di questo Campionato Italiano e va bene così. Ho iniziato la stagione un po’ più tardi, a gennaio. Mi sono preso una bella pausa dopo le Olimpiadi e ho voluto ricominciare con molta calma. Mi sto dedicando un po’ di più al fondo. Negli ultimi anni veniva sempre dopo la piscina, quindi vuoi o non vuoi ne risentiva. Sono contentissimo“, dichiara Greg ai microfoni di Rai Sport.

Potrebbe interessarti anche:

Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri torna in gara. I convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo

La Coppa del Mondo di sci di fondo si aprirà il 21-22 febbraio a Soma Bay (Egitto). La prima tappa andrà dunque in scena nelle acque del Mar Rosso, con la presenza di oltre 120 atleti in ...

Gregorio Paltrinieri: “Mi sto dedicando di più al fondo, voglio arrivare al meglio a Los Angeles 2028”

Gregorio Paltrinieri si è presentato allo Stadio del Nuoto di Riccione in occasione dei Campionati Italiani Assoluti primaverili 2025 nelle vesti di spettatore, e non di atleta. Il fuoriclasse ...

Chi si interessa di ambiente a Pozzuoli?

Mentre i rappresentanti istituzionali ed i cittadini dell’area flegrea sono concentrati sulle problematiche del bradisismo, (da poco è terminato un altro sciame sismico iniziato ieri sera con una ...

Gregorio Paltrinieri, per il futuro conta solo l'Olimpiade. Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo: Amore a cinque cerchi · Olimpiadi di Parigi 2024. Paltrinieri non ci sarà: assenza pesantissima. Giochi d'amore, gli atleti che fanno coppia nella vita. La pioggia "rovina" la Senna: non è balneabile! Paltrinieri: "Presa in giro". La Senna amara di Paltrinieri: “In acqua non ero io. Giochi di Los Angeles? Per ora non decido”. Ne parlano su altre fonti

Nota di oasport.it: Gregorio Paltrinieri: “Mi sto dedicando di più al fondo, voglio arrivare al meglio a Los Angeles 2028” - Gregorio Paltrinieri si è presentato allo Stadio del Nuoto di Riccione in occasione dei Campionati Italiani Assoluti primaverili 2025 nelle vesti di ...

Si apprende da msn.com: «Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo? Dietro il loro amore c'è un tradimento» - Il nuotatore Gregorio Paltrinieri, 29 anni, e la schermitrice Rossella Fiamingo, 33, sono impegnati alle Olimpiadi di Parigi 2024 e hanno trionfato: lui ha vinto il bronzo nella finale degli 800 ...