Ciurli Enel IA velocizza processi e crea efficienza è benvenuta

Enel è un’azienda altamente innovativa che ha fatto della digitalizzazione uno dei suoi processi chiavi degli ultimi anni. Questo ci ha permesso di poter entrare velocemente nell’utilizzo di queste nuove tecnologie, abbiamo un parco di applicazioni che sfruttano l’intelligenza artificiale. E’ entrata con una certa importanza e velocizza i processi, riesce a creare efficienza ed efficacia, porta anche sviluppo nuovi business: è la benvenuta”. A dirlo è Stefano Ciurli, Head of Global Services di Enel, a margine dell’evento “Al e supercomputing al servizio dell’intelligence economica” organizzato da Med-Or Italian Foundation a Roma.xi2/fsc/mca2Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Ciurli (Enel) “IA velocizza processi e crea efficienza, è benvenuta” Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – “è un’azienda altamente innovativa che ha fatto della digitalizzazione uno dei suoichiavi degli ultimi anni. Questo ci ha permesso di poter entrare velocemente nell’utilizzo di queste nuove tecnologie, abbiamo un parco di applicazioni che sfruttano l’intelligenza artificiale. E’ entrata con una certa importanza e, riesce areed efficacia, porta anche sviluppo nuovi business: è la”. A dirlo è Stefano, Head of Global Services di, a margine dell’evento “Al e supercomputing al servizio dell’intelligence economica” organizzato da Med-Or Italian Foundation a Roma.xi2/fsc/mca2Unlimited News - Notizie dal mondo

Potrebbe interessarti anche:

Stefano Ciurli, Head of Global Services di Enel: "AI una leva decisiva"

“In un contesto geopolitico in costante mutamento, l'intelligenza artificiale può essere una delle leve decisive per ridefinire sapientemente i processi di business e i relativi settori operativi, a ...

Ciurli (Enel): Formazione filiera elettrica e intelligenza artificiale leve di innovazione e competitività

“Come tutti i fenomeni dirompenti, siano essi socioeconomici o culturali, la transizione energetica richiede alle aziende un'attitudine trasformativa che permetta di comprendere il cambiamento, e ove ...

I consulenti finanziari raccolgono la sfida dell’IA

GESTISCONO più di 900 miliardi di euro dei risparmi degli italiani e oggi stanno affrontando una sfida: quella dei cambiamenti generati dall’avvento dell’intelligenza artificiale. Stiamo parlando ...

Ciurli (Enel) "IA velocizza processi e crea efficienza, è benvenuta". Palazzo Madama illuminato col Tricolore per il Made in Italy. PetNews Magazine – 15/4/2025. Montalto di Castro: Enel Green Power progetta e realizza il primo impianto di accumulo con strutture realizzate in stampa 3d | .it. Mattarella riceve al Quirinale i Reali britannici Carlo III e Camilla. Ne parlano su altre fonti

stream24.ilsole24ore.com comunica: Ciurli (Enel) "IA velocizza processi e crea efficienza, è benvenuta" - ROMA (ITALPRESS) - "Enel è un'azienda altamente innovativa che ha fatto della digitalizzazione uno dei suoi processi chiavi degli ultimi anni.

Si apprende da blitzquotidiano.it: Stefano Ciurli, Head of Global Services di Enel: “IA leva decisiva per l’innovazione e la competitività” - “In un contesto geopolitico in costante mutamento, l’intelligenza artificiale può essere una delle leve decisive per ridefinire sapientemente i processi di business e i relativi settori operativi, a ...

Segnala blitzquotidiano.it: Ciurli (Enel): “Formazione filiera elettrica e intelligenza artificiale leve di innovazione e competitività” - “Enel, leader globale della decarbonizzazione e dell’innovazione digitale, applica questo approccio trasformativo a tutti i segmenti di business, con particolare attenzione all’ambito ...