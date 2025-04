Nuove polemiche sul intitolazione di Malpensa a Silvio Berlusconi Meglio Attanasio

polemiche sull'intitolazione dell'aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi. A riaprire la questione è stato il capogruppo del Pd in Regione, Pierfrancesco Majorino che si è detto ancora una volta contrario. "Con tutti i milanesi e lombardi per bene che hanno portato il nostro nome. Milanotoday.it - Nuove polemiche sull'intitolazione di Malpensa a Silvio Berlusconi: "Meglio Attanasio" Leggi su Milanotoday.it Ancoradell'aeroporto di Milano. A riaprire la questione è stato il capogruppo del Pd in Regione, Pierfrancesco Majorino che si è detto ancora una volta contrario. "Con tutti i milanesi e lombardi per bene che hanno portato il nostro nome.

Potrebbe interessarti anche:

Inter, nuove polemiche dopo il Feyenoord: la verità sulla prova tv

La squadra di Inzaghi batte di nuovo gli olandesi e approda ai quarti di Champions League. Ma fa discutere l’arbitraggio di Kruzliak L’Inter ha vendicato il Milan. Dopo il successo di Rotterdam, i ...

Il Grande Fratello si avvicina alla finale con nuove polemiche

Scopri cosa accadrà nella puntata del 10 marzo con Alfonso Signorini. Leggi tutto Grande Fratello: tensioni e colpi di scena nella finale imminente su Donne Magazine.

Rilancio del sito ex Safond: tra nuove polemiche e spettri passati

Il piano di rilancio del sito della ex Safond Martini pensato dalla nuova proprietà, oggi in capo alla Silva srl, non piace ad una parte dei residenti di Villaverla e Montecchio Precalcino. I quali ...

Nuove polemiche sull'intitolazione di Malpensa a Silvio Berlusconi: "Meglio Attanasio". Malpensa: tre Comuni del Varesotto pronti a fare ricorso contro l’intitolazione a Silvio Berlusconi. Aeroporto Malpensa Berlusconi, Sala alla figlia Marina: “Felice delle polemiche sul padre? Non era meglio aspettare?”. Sala a Marina Berlusconi: «Intitolazione dell'aeroporto di Malpensa atto politico. Contenta che tornino polemiche su suo padre?». I comuni intorno a Malpensa fanno ricorso al Tar contro l'intitolazione dell'aeroporto a Silvio Berlusconi. Intitolare Malpensa a Berlusconi è uno schiaffo alla democrazia. Ne parlano su altre fonti

Come scrive milanotoday.it: Nuove polemiche sull'intitolazione di Malpensa a Silvio Berlusconi: "Meglio Attanasio" - Ancora contrari gli esponenti del centro sinistra. Majorino: "Con tutti i milanesi e lombardi per bene che hanno portato il nostro nome nel mondo, dobbiamo proprio intitolarlo a una persona cosi divis ...

Lo riporta monza-news.it: Majorino critica l’intitolazione dell’aeroporto a Berlusconi e propone al suo posto il nome dell’ambasciatore Luca Attanasio - Il capogruppo Pd propone Luca Attanasio al posto dell'ex premier. Sullo sfondo la mozione FdI e la linea dura della Regione contro il ricorso dei Comu ...

Secondo notizie.it: Polèmica pel nom de Berlusconi a l'aeroport de Malpensa - Il dibattito sull'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Berlusconi si intensifica con le critiche del Pd.