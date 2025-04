Elisabetta Canalis nuovamente insieme a Georgian Cimpeanu è tornato il sereno

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu sono tornati a mostrarsi insieme. E lo hanno fatto nel loro ambiente naturale: la palestra. CRISI SUPERATA? – A smentire le voci su una rottura arriva un video pubblicato sui social, in cui i due si allenano fianco a fianco in una sessione di .L'articolo Elisabetta Canalis, nuovamente insieme a Georgian Cimpeanu: è tornato il sereno? Leggi su Dailynews24.it Sembravano distanti, forse addirittura separati, masono tornati a mostrarsi. E lo hanno fatto nel loro ambiente naturale: la palestra. CRISI SUPERATA? – A smentire le voci su una rottura arriva un video pubblicato sui social, in cui i due si allenano fianco a fianco in una sessione di .L'articolo: èil

C’è qualcosa di magnetico in Elisabetta Canalis quando torna in Italia. Forse è il fascino di una bellezza che non teme il tempo, forse è la libertà con cui si mostra per quella che è: una donna ...

Il settimanale DiPiùTv riporta le dichiarazioni di amici di Elisabetta Canalis che ribadiscono il definitivo allontanamento tra lei e Georgian Cimpeanu: “È tornata single, è finita anche la sua ...

Se c’è una cosa che Elisabetta Canalis sa fare benissimo (oltre a essere sempre super stilosa), è godersi il relax nel migliore dei modi. E quest’anno lo ha fatto in grande stile, sfoggiando non ...

Come scrive msn.com: Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu di nuovo insieme? Dopo i rumors sul tradimento un video inedito su Instagram spiazza tutti - Colpo di scena nella relazione tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu. La coppia, che sembrava essere arrivata al capolinea, si è mostrata nuovamente insieme sui social network ...

