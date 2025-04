Sololaroma.it - Disordini nel derby, il caso passa al Casms: trasferte a rischio per i tifosi della Roma

La tensione generata dagli scontri avvenuti nel pre-partita deltra Lazio econtinua a far discutere e potrebbe avere ripercussioni pesanti per il club giallorosso e per la sua tifoseria. Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (Onms) ha deciso di rinviare al(Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) ogni decisione in merito ai provvedimenti da adottare per garantire l’ordine pubblico in futuro.Il riferimento è chiarissimo: larischia il blocco delle prossime, in particolare quelle di Bergamo contro l’Atalanta e Torino contro la Juve, considerando che è già attivo un divieto per la trasferta di Milano in occasionesfida contro l’Inter. In sostanza, igiallorossi potrebbero saltare le ultime trestagione, un colpo durissimo sia per la squadra di Ranieri che per il tifo organizzatonista, spesso decisivo nel sostenere la squadra anche lontano dall’Olimpico.