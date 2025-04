Benevento scontro frontale tra due auto due feriti

scontro frontale tra due auto. Una Audi con a bordo due donne trentenni si è scontrata con una Renault Twingo guidata da un uomo.Nell’impatto, le due donne sono rimaste ferite e sono state immediatamente soccorse dai sanitari del 118, intervenuti con due ambulanze. Una delle ferite è stata trasportata all’ospedale San Pio, l’altra al Fatebenefratelli, entrambe in codice giallo. Illeso, secondo le prime informazioni, il conducente della Twingo.Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.L'articolo Benevento, scontro frontale tra due auto: due feriti proviene da Anteprima24. Anteprima24.it - Benevento, scontro frontale tra due auto: due feriti Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoPaura nel tardo pomeriggio di oggi in via Pertini, all’altezza dell’incrocio con via Collevaccino, dove si è verificato un violentotra due. Una Audi con a bordo due donne trentenni si è scontrata con una Renault Twingo guidata da un uomo.Nell’impatto, le due donne sono rimaste ferite e sono state immediatamente soccorse dai sanitari del 118, intervenuti con due ambulanze. Una delle ferite è stata trasportata all’ospedale San Pio, l’altra al Fatebenefratelli, entrambe in codice giallo. Illeso, secondo le prime informazioni, il conducente della Twingo.Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.L'articolotra due: dueproviene da Anteprima24.

