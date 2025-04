Derby Lazio Roma niente più sfide ad alto rischio di sera e divieto di trasferta per tre partite

divieto di trasferta per i tifosi di Lazio e Roma per le prossime tre partite in calendario. Inoltre, per la stagione calcistica 2025-2026, ha preannunciato alla FIGC che non sarà più consentito lo svolgimento in orario serale delle partite ad alto rischio, come il Derby tra le squadre Romane. Iltempo.it - Derby Lazio-Roma, niente più sfide ad alto rischio di sera e divieto di trasferta per tre partite Leggi su Iltempo.it «Sono comportamenti indegni e inaccettabili. Siamo determinati a portare avanti ogni ulteriore misura necessaria per garantire l'incolumità degli uomini e delle donne in divisa», questo aveva detto il Ministero dell'Interno Matteo Piantedosi dopo gli scontri avvenuti all'Olimpico. In seguito agli incresciosi episodi e alle violenze di domenica scorsa, apprendiamo da fonti vicine al Ministero che il Viminale disposto ildiper i tifosi diper le prossime trein calendario. Inoltre, per la stagione calcistica 2025-2026, ha preannunciato alla FIGC che non sarà più consentito lo svolgimento in orariole dellead, come iltra le squadrene.

