Elkann Auto Europa e Usa a rischio

Automobilistica americana ed europea è a rischio". Così il presidente di Stellantis,Elkann,agli azionisti. "Sarebbe una tragedia",ma "non è troppo tardi se Usa ed Europa intraprendono le azioni urgenti necessarie per una transizione ordinata". Le parole di ieri di Trump sui dazi Auto "incoraggianti".Poi osserva:in Europa da normative su emissioni"percorso irrealistico di elettrificazione", che rallentano le vendite. "Il 2024 deludente per Stellantis". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 20.45 "Con l'attuale percorso di tariffe dolorose e regolamenti troppo rigidi, l' industriamobilistica americana ed europea è a". Così il presidente di Stellantis,,agli azionisti. "Sarebbe una tragedia",ma "non è troppo tardi se Usa edintraprendono le azioni urgenti necessarie per una transizione ordinata". Le parole di ieri di Trump sui dazi"incoraggianti".Poi osserva:inda normative su emissioni"percorso irrealistico di elettrificazione", che rallentano le vendite. "Il 2024 deludente per Stellantis".

