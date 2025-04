L intelligenza artificiale ci sta aiutando a capire il linguaggio dei delfini

capire il linguaggio dei delfini è da sempre una sfida difficilissima e affascinante per gli scienziati tra fischi, impulsi, versi molto acuti e, a volte, ritmati. Ma cosa accadrebbe se potessimo non solo ascoltare i delfini, ma anche decodificare i loro pattern comunicativi al punto da generare risposte realistiche? In occasione del National Dolphin Day, Google annuncia insieme ai ricercatori del Georgia Institute of Technology e al Wild Dolphin Project (WDP) importanti progressi su DolphinGemma: un modello di intelligenza artificiale di nuova generazione, progettato per imparare la struttura delle vocalizzazioni dei delfini e generare nuove sequenze sonore simili a quelle reali. Una vera svolta nella ricerca sulla comunicazione interspecie, che porta l'AI a perlustrare territori ancora inesplorati del nostro legame con il mondo marino. Agi.it - L'intelligenza artificiale ci sta aiutando a capire il linguaggio dei delfini Leggi su Agi.it AGI -ildeiè da sempre una sfida difficilissima e affascinante per gli scienziati tra fischi, impulsi, versi molto acuti e, a volte, ritmati. Ma cosa accadrebbe se potessimo non solo ascoltare i, ma anche decodificare i loro pattern comunicativi al punto da generare risposte realistiche? In occasione del National Dolphin Day, Google annuncia insieme ai ricercatori del Georgia Institute of Technology e al Wild Dolphin Project (WDP) importanti progressi su DolphinGemma: un modello didi nuova generazione, progettato per imparare la struttura delle vocalizzazioni deie generare nuove sequenze sonore simili a quelle reali. Una vera svolta nella ricerca sulla comunicazione interspecie, che porta l'AI a perlustrare territori ancora inesplorati del nostro legame con il mondo marino.

Potrebbe interessarti anche:

La moda social del momento: ci siamo divertiti a creare con l'intelligenza artificiale dipinti in stile Miyazaki di Forlì, ecco il risultato

Impazza in questi giorni sui social la moda della foto rielaborata a mo' di cartone animato. Attraverso infatti l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, in particolar modo di ChatGpt, è possibile ...

Intelligenza artificiale ed energia, i 5 numeri per capire quanto consumerà l'AI

Entro il 2030 i data center raddoppieranno i loro consumi di elettricità, ma l'AI potrebbe anche ottimizzare l'intero settore

3 Febbraio oroscopo | Previsioni segno per segno dell'Intelligenza artificiale

Le Previsioni Astrali di AI del 3 febbraio: Amore, Lavoro e Salute per iniziare al meglio la giornata. Il 3 febbraio è il 34º giorno del calendario gregoriano. Mancano 331 giorni alla fine ...

Intelligenza Artificiale, la docente di Bioetica e Psicologia Alessandra Gorini: «L’inquietudine nasce dal fatto che l'IA è vista non per quello che è, ovvero una macchina che funziona grazie a degli algoritmi, ma come se fosse “qualcuno”. Algoritmi creativi e chatbot: l’intelligenza artificiale al servizio del marketing. L’AI mette a rischio il tuo lavoro? No, se sei preparato ad accoglierla. L'evoluzione del codice: come l'AI sta trasformando il ruolo degli sviluppatori. FOCUS – I rischi dell’intelligenza artificiale. Il fisico Casati: “Alcune professioni scompariranno, ma ne nas. Spesa con l’Intelligenza Artificiale: come sta cambiando il modo in cui facciamo la spesa. Ne parlano su altre fonti

Segnala msn.com: L’intelligenza artificiale sta affrontando la resistenza al trattamento degli agrumi - L'intelligenza artificiale rivoluziona l'inverdimento degli agrumi, ecco i risultati dello studio pubblicato su Science. Un team di ricerca guidato dal Prof. Ye Jian dell’Istituto di microbiologia del ...

Come scrive tgcom24.mediaset.it: Intelligenza artificiale: che cos'è, come funziona, come si addestra - Che cosa significa AI? E Machine Learning? E cosa vuole dire "generativa" o "predittiva"? Qui tutte le risposte. Senza l'aiuto di Chatbot ...

Riporta msn.com: L'intelligenza artificiale ci sta aiutando a capire il linguaggio dei delfini - AGI - Capire il linguaggio dei delfini è da sempre una sfida difficilissima e affascinante per gli scienziati tra fischi, impulsi, versi molto acuti e, a volte, ritmati. Ma cosa accadrebbe se potessim ...