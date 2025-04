Minorenne adescata su Telegram Quanto sei bella mandami foto nuda

Telegram dove ci si scambiavano opinioni ed esperienze di vita. Approfittando di quella chat condivisa un 34enne anconetano avrebbe approfittato di una 12enne per indurla a mandargli foto piccanti di lei con addosso pochi. Anconatoday.it - Minorenne adescata su Telegram: «Quanto sei bella, mandami foto nuda» Leggi su Anconatoday.it ANCONA – Avvicinarla era stato facile perché entrambi erano in un gruppodove ci si scambiavano opinioni ed esperienze di vita. Approfittando di quella chat condivisa un 34enne anconetano avrebbe approfittato di una 12enne per indurla a mandarglipiccanti di lei con addosso pochi.

