Ragazzo di 20 anni aggredito con un taglierino a CityLife è grave caccia all8217aggressore in fuga

Ragazzo di 20 anni è stato colpito con un taglierino intorno alle 19 di oggi martedì 15 aprile in piazza Tre Torri a Milano (CityLife), all'ingresso del centro commerciale. L'aggressore è scappato. Leggi su Fanpage.it Undi 20è stato colpito con unintorno alle 19 di oggi martedì 15 aprile in piazza Tre Torri a Milano (), all'ingresso del centro commerciale. L'aggressore è scappato.

