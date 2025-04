Real Madrid Mbappé squalificato per una sola partita Mundo Deportivo Lo scandalo è confermato

Mbappé con una squalifica di una sola partita, dopo che il francese era stato espulso domenica nella sfida tra Real Madrid ed Alaves per un brutto fallo su Antonio Blanco. Una decisione che ha suscitato un po’ di perplessità tra i club rivali e scatenato l’ira di “Mundo Deportivo”, testata giornalistica notoriamente vicinissima al Barcellona.Mundo Deportivo sulla squalifica di una sola giornata a Mbappé“Lo scandalo è confermato. Martedì, la Commissione disciplinare della Federazione calcistica spagnola ha sanzionato Kylian Mbappé, con una squalifica di una sola partita, che dovrà scontare domenica contro l’Athletic Club al Santiago Bernabéu”, si legge sul portale spagnolo.“I tre membri dell’organo disciplinare hanno basato specificamente il loro parere sulla relazione dell’arbitro Soto Grado, secondo cui l’attaccante francese è stato espulso ‘per essersi tuffato con il piede all’altezza dello stinco di un avversario, mentre lottava per la palla, usando una forza eccessiva’. Ilnapolista.it - Real Madrid, Mbappé squalificato per una sola partita. Mundo Deportivo: “Lo scandalo è confermato” Leggi su Ilnapolista.it È ufficiale: la Commissione disciplinare della Federazione calcistica spagnola ha deciso di sanzionare Kyliancon una squalifica di una, dopo che il francese era stato espulso domenica nella sfida traed Alaves per un brutto fallo su Antonio Blanco. Una decisione che ha suscitato un po’ di perplessità tra i club rivali e scatenato l’ira di “”, testata giornalistica notoriamente vicinissima al Barcellona.sulla squalifica di unagiornata a“Lo. Martedì, la Commissione disciplinare della Federazione calcistica spagnola ha sanzionato Kylian, con una squalifica di una, che dovrà scontare domenica contro l’Athletic Club al Santiago Bernabéu”, si legge sul portale spagnolo.“I tre membri dell’organo disciplinare hanno basato specificamente il loro parere sulla relazione dell’arbitro Soto Grado, secondo cui l’attaccante francese è stato espulso ‘per essersi tuffato con il piede all’altezza dello stinco di un avversario, mentre lottava per la palla, usando una forza eccessiva’.

Potrebbe interessarti anche:

Manchester City-Real Madrid LIVE 1-1: Mbappé risponde a Haaland, rigore per i padroni di casa

Manchester City-Real Madrid 1-1 MARCATORI: 19` Haaland (M), 60` Mbappè (R) GOL E AZIONI SALIENTI 77` - Rigore per il Manchester City: Ceballos...

Real Madrid-Manchester City 1-0 LIVE: subito Mbappé!

I GOL E LE AZIONI SALIENTI 14` - Sgasata di Vinicius che scappa sulla sinistra e mette al centro: la difesa del City, in affanno, manda in co...

Mbappé porta il Real Madrid agli ottavi: tripletta al Manchester City, Guardiola fuori

Mbappè stende il Manchester City con una tripletta da extraterrestre e porta il Real Madrid agli ottavi di finale. Dopo la roboante sfida dell`Etihad...