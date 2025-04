Il Barcellona tira fuori dalla gara per Nico Williams mentre l’Arsenal prende il comando

Barcellona non è più in corsa per firmare Nico Williams. Pur assicurarsi un accordo con Athletic Club è stato un obiettivo chiave la scorsa estate, i Giganti catalani hanno spostato la loro attenzione. Secondo quanto riferito, i Blaugrana non sono disposti a innescare la clausola di rilascio di € 60 milioni dell'ala, una posizione che lascia la porta spalancata per l'Arsenal per fare la loro mossa nelle prossime settimane.Secondo Mundo Deportivo, il Barcellona sta ora dando la priorità ai rinforzi in altre aree del pitch-specificamente un centrocampista centrale e un terzino destro. Questi piani rivisti sottolineano l'intenzione del club di rimodellare la squadra prima della prossima stagione.

