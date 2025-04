Metropolitanmagazine.it - Una quarta donna ha accusato Nick Carter di violenza sessuale: il rapporto non protetto le ha causato un tumore

Arriva unadenuncia per. Laura Penly è una delle donne che ha avuto una relazione con il cantante risalente al 2005, e che in due diverse occasioni il cantante le avrebbe fatto. Ad oraha negato tutte le accuse, denunciando di contro le tre donne per diffamazione. In ogni caso lo scorso agosto la sua richiesta di risarcimento nei confronti di Repp, una delle donne aggredite, è stata respinta. Ad oggi, il cantante non è mai stato formalmentedi alcun reato penale in relazione ai casi citati.da unadiL’accusa questa volta è molto grave. La presunta vittima infatti aveva esplicitamente chiesto all’artista a indossare il preservativo. Lui si è prontamente opposto assicurandole di essere sotto controllo medico (cosa che parrebbe essere non vera).