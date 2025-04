Torino morì per esalazioni emesse dal frigorifero a processo i manager di una multinazionale

morì a 46 anni dopo aver inalato sostanze tossiche emesse dal frigorifero che si era incendiato. Ora in tribunale a Torino si apre il processo penale per la morte di Eliana Rozio, in cui verranno giudicati due manager della filiale italiana di una multinazionale leader del settore, entrambi di origine coreana. . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Nel 2020a 46 anni dopo aver inalato sostanze tossichedalche si era incendiato. Ora in tribunale asi apre ilpenale per la morte di Eliana Rozio, in cui verranno giudicati duedella filiale italiana di unaleader del settore, entrambi di origine coreana. .

Potrebbe interessarti anche:

Torino, morì per i fumi del frigorifero: imputati due manager della multinazionale LG

Era il 27 giugno 2020 quando i fumi dell’incendio scaturito per un guasto al frigorifero provocarono la morte l’insegnante 46enne Eliana Rozio nel suo appartamento di Beinasco, in provincia di ...

"Torino non è Italia": Islam, un servizio-choc

Islam violento, a Torino comanda la Sharìa? È andata a fotografare la situazione Costanza Tosi, inviata di Fuori dal Coro, programma di approfondimento politico e sociale di Rete 4, condotto da ...

Va a trovare il fidanzato in carcere carica di droga, arrestata anche lei a Torino

Nella tarda mattinata di ieri, martedì 1 aprile 2025, la polizia penitenziaria ha sequestrato droga che un'italiana di 38 anni, fidanzata di un detenuto, ha tentato di introdurre all’interno del ...

Torino, morì per esalazioni emesse dal frigorifero: a processo i manager di una multinazionale. Sinner, obiettivo Parigi: Jannik nell’entry list del Roland Garros. Caso Garlasco, gip di Pavia revoca il genetista Giardina e nomina due nuovi periti. Tumori, è italiano il primo avatar per formazione oncologi. Elezioni a Monfalcone, centrodestra stravince comunali: flop lista islamica. "Russia ci ha mentito": il racconto dei soldati cinesi catturati da Kiev in Ucraina. Ne parlano su altre fonti