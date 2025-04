Busto Arsizio costringe 14enne a bere vodka a suon di schiaffi e poi abusa di lei conosciuto sui social

social, dove l’aveva conosciuto, sembrava tanto gentile e carino. È accaduto a Busto Arsizio, in provincia di Varese, a una 14enne di origini peruviane. Arrestato un 21enne di origini egiziane residente a Rozzano, nel Milanese. É accusato di violenza sessuale su minore, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Arrestato 21enne residente a Rozzano con l’accusa di violenza sessualeLa violenza a distanza di pochi giorni da un’altra “tragedia immane”, come l’ha definita il presidente della Regione Veneto Luca Zaia: lo stupro di una undicenne di Mestre (Venezia) per il quale è stato arrestato lo stupratore seriale Massimiliano Mulas, 45 anni. “Stiamo assistendo ad un aumento vertiginoso di casi di violenza sessuale su bambine. Sempre più piccole”, osserva Roberto Calderoli, senatore della Lega e ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, che torna a proporre la “castrazione chimica”. Notizieaudaci.it - Busto Arsizio, costringe 14enne a bere vodka a suon di schiaffi e poi abusa di lei: conosciuto sui social Leggi su Notizieaudaci.it Picchiata e stuprata dal ragazzo che sui, dove l’aveva, sembrava tanto gentile e carino. È accaduto a, in provincia di Varese, a unadi origini peruviane. Arrestato un 21enne di origini egiziane residente a Rozzano, nel Milanese. É accusato di violenza sessuale su minore, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Arrestato 21enne residente a Rozzano con l’accusa di violenza sessualeLa violenza a distanza di pochi giorni da un’altra “tragedia immane”, come l’ha definita il presidente della Regione Veneto Luca Zaia: lo stupro di una undicenne di Mestre (Venezia) per il quale è stato arrestato lo stupratore seriale Massimiliano Mulas, 45 anni. “Stiamo assistendo ad un aumento vertiginoso di casi di violenza sessuale su bambine. Sempre più piccole”, osserva Roberto Calderoli, senatore della Lega e ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, che torna a proporre la “castrazione chimica”.

Potrebbe interessarti anche:

Busto Arsizio, ragazzina di 14 anni violentata e picchiata da un 21enne conosciuto su Internet: “Online sembrava gentile”

È stata adescata online da un 21enne che l’ha convinta a incontrarsi di persona, poi è stata brutalmente picchiata e violentata in un capannone abbandonato a Busto Arsizio, in provincia di Varese. ...

Busto Arsizio, al primo appuntamento picchia e violenta una 14enne conosciuta sui social: arrestato

Le urla della ragazzina sono state sentite da un abitante della zona. Che ha dato l’allarme e impedito che la violenza sessuale continuasse. È accaduto ieri pomeriggio a Busto Arsizio, in provincia ...

Busto Arsizio, ragazzino massacrato di botte da una baby gang: individuato il picchiatore

BUSTO ARSIZIO – È stato dimesso dall’ospedale il quindicenne, vittima nel tardo pomeriggio di domenica di un violento pestaggio in centro città, dopo essere stato accerchiato da un gruppo di ...

La Igor vince il Trofeo Mimmo Fusco. Caso piscina Manara: le società sportive chiedono ristorni, la politica si divide. Ancora a mollo il sottopasso tra Busto e Castellanza bloccato dal Raccordo Y. Ne parlano su altre fonti

Secondo varesenews.it: Costretta a bere, picchiata e violentata. L’atroce stupro di Busto Arsizio: dai social al degrado dietro la stazione - Il film dell'orrore vissuto dalla 14enne lunedì sera: dalla conoscenza su Instagram, al secondo appuntamento finito in un'area semi abbandonata alle spalle della stazione Nord dove da anni si attende ...

Scrive mam-e.it: Orrore a Busto Arsizio: l’appuntamento finito in tragedia. 14enne violentata e picchiata da un 21enne conosciuto online - Il date finito in tragedia (o quasi) a Busto Arsizio. Una 14enne violentata e picchiata da un 21enne conosciuto online. L'arresto in flagranza di reato.

Nota di msn.com: Ragazzina di 14 anni stuprata da un giovane conosciuto sui social: «Costretta a bere vodka a suon di schiaffi» - Sui social era gentile e carino, dal vivo si è dimostrato un mostro. Una brutta storia accaduta a Busto Arsizio, in provincia di Varese, a una 14enne ...