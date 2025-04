Violentata in strada a 14 anni da un 21enne conosciuto online Prima dello stupro costretta a bere alcol

anni di origini nordafricane è stato arrestato in flagranza ieri sera dalla polizia locale di Busto Arsizio (Varese) per violenza sessuale aggravata e lesioni personali gravi ai danni di una ragazza di 14 anni che avrebbe aggredito in un'area dismessa del comune della provincia di Varese. La giovane vittima di 14 anni e origini sudamericane con le sue urla avrebbe attirato l'attenzione di un residente che ha contattato il 112. Sul posto è intervenuta una pattuglia che ha bloccato l'uomo. Aggressore e vittima si sarebbero conosciuti sui social. Il 21enne è stato portato in carcere, in accordo con il pm di turno di Busto Arsizio, in attesa dell'udienza di convalida. Stando a quanto emerso dalle prime indagini, il ragazzo avrebbe costretto l'adolescente a bere una bevanda superalcolica con degli schiaffi Prima di abusarne sessualmente.

