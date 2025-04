Mauro vede una Juve migliorata ma non troppo Con Tudor la squadra è migliore ma non sono stati risolti ancora dei problemi

JuventusNews24Mauro vede ancora una Juve da lavori in corso con Igor Tudor: i miglioramenti ci sono stati, ma ci sono ancora dei problemiLa Juventus di Igor Tudor ha avuto dei miglioramenti, ma deve continuare a progredire per eliminare dei problemi strutturali di rosa. Lo ha detto Massimo Mauro a “Pressing“. Ecco le sue parole.PAROLE – «La Juventus di Tudor è certamente migliore di quella precedente, la prestazione del primo tempo a Roma e contro il Lecce sono stato di altissimo livello sia come impegno che tatticamente poi però ha avuto un sacco di problemi e quindi ancora Tudor non ha risolto i problemi strutturali che questa rosa ha».Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Mauro vede una Juve migliorata ma non troppo: «Con Tudor la squadra è migliore, ma non sono stati risolti ancora dei problemi» Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24unada lavori in corso con Igor: i miglioramenti ci, ma cideiLantus di Igorha avuto dei miglioramenti, ma deve continuare a progredire per eliminare deistrutturali di rosa. Lo ha detto Massimoa “Pressing“. Ecco le sue parole.PAROLE – «Lantus diè certamentedi quella precedente, la prestazione del primo tempo a Roma e contro il Leccestato di altissimo livello sia come impegno che tatticamente poi però ha avuto un sacco die quindinon ha risolto istrutturali che questa rosa ha».Leggi suntusnews24.com

