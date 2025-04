Caos traffico cantiere in via Acton soluzioni per affrontare le criticità Potenziato il trasporto pubblici

soluzioni per diminuire il traffico che sta interessando le principali arterie cittadine a causa del cantiere aperto in via Acton per la riattivazione della storica linea tramviaria. Potenziato il trasporto pubblico. Nella seduta odierna della commissione Lavori pubblici, Infrastrutture e Mobilità, presieduta da Nino Simeone, si è discusso della situazione di congestione del traffico.

Cantiere via Acton e caos traffico in centro: come uscire da questo "collo di bottiglia"

Nella seduta odierna della commissione Lavori Pubblici, Infrastrutture e Mobilità, presieduta da Nino Simeone, si è discusso della situazione di congestione del traffico che sta interessando le ...

Incendio all’aeroporto in Italia: traffico nel caos e panico (VIDEO)

Incendio all’aeroporto in Italia: traffico nel caos e panico. Attimi di spavento a pochi passi dall’aeroporto di Milano Linate dove un’auto parcheggiata è stata avvolta dalle fiamme. L’evento ha ...

Tir in fiamme nella galleria dell’A12: Liguria tagliata in due, autostrada chiusa da ore e traffico nel caos

Mattinata di inferno sulla A12 Genova-Sestri Levante, dove un tir ha preso fuoco all’interno di una galleria, nel tratto tra Lavagna e Sestri Levante, provocando il blocco totale del traffico in ...

