Aviaria allarme in Polonia Bassetti La carne di pollo viene da lì il virus è dietro angolo Rischi in Italia

Aviaria, scatta l'allarme della Commissione Europea per i focolai del virus in Polonia. Negli ultimi giorni si sono registrati quasi 180 casi e 116 sono le fattorie coinvolte da. Ilmessaggero.it - Aviaria, allarme in Polonia. Bassetti: «La carne di pollo viene da lì, il virus è dietro l'angolo». Rischi in Italia? Leggi su Ilmessaggero.it Influenza, scatta l'della Commissione Europea per i focolai delin. Negli ultimi giorni si sono registrati quasi 180 casi e 116 sono le fattorie coinvolte da.

"La Polonia è dietro l'angolo". Aviaria, scatta l'allarme

E' scattato l'allarme della Commissione Europea per i focolai di influenza Aviaria in Polonia. "Io credo che sia fondamentale muoversi in ambito europeo sotto la regia della Commissione e del Ecdc ...

Salute, l’allarme degli esperti: “La prossima pandemia arriverà dall’aviaria”

È l’ultimo avviso in ordine di tempo. Gli esperti lo ripetono da mesi: “Prepariamoci perché la prossima pandemia sarà scatenata dall’influenza aviaria“. Ora il mondo della scienza e dell’industria ...

Aviaria, «prepariamoci subito a una nuova pandemia»: l'allarme degli scienziati. La mutazione del virus e la diffusione nei gatti

Non c'è tempo da perdere: è bene prepararsi ora per una potenziale pandemia di H5N1. Non è semplicemente un grido d'allarme, ma un vero e proprio appello lanciato da...

