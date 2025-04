Il ministro del Agricoltura premia la comunità del Biscotto Cegliese

dell'Amerigo Vespucci ormeggiata nel porto di Brindisi, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha premiato la comunità del Biscotto Cegliese, riconoscendone il valore come eccellenza gastronomica, nell’ambito della. Brindisireport.it - Il ministro dell'Agricoltura premia la comunità del Biscotto Cegliese Leggi su Brindisireport.it CEGLIE MESSAPICA - Nella serata di ieri, lunedì 14 aprile, a bordo'Amerigo Vespucci ormeggiata nel porto di Brindisi, ilFrancesco Lollobrigida hato ladel, riconoscendone il valore come eccellenza gastronomica, nell’ambitoa.

