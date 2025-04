Calcionews24.com - Kane: «Errore all’andata? Non ci ho dormito la notte; possiamo ribaltare il risultato, ma servirà cinismo»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Harry, attaccante del Bayern Monaco, in conferenza stampa in vista della sfida di Champions dei bavaresi con l’Inter Harryha parlato in conferenza stampa in vista della sfida Inter Bayern Monaco, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Di seguito le sue parole. OCCASIONE SPRECATA– «Non dormo .