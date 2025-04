Alatri al via il concorso fotografico Riti e suggestioni nella Settimana Santa

Alatri del M° Gianni Berengo Gardin, il Comune di Alatri e la Pro Loco di Alatri hanno bandito un concorso fotografico denominato “Riti e suggestioni nella Settimana Santa”. Gianni Berengo Gardin, cittadino onorario di Alatri. Frosinonetoday.it - Alatri, al via il concorso fotografico “Riti e suggestioni nella Settimana Santa” Leggi su Frosinonetoday.it Per celebrare il venticinquesimo anniversario della presenza addel M° Gianni Berengo Gardin, il Comune die la Pro Loco dihanno bandito undenominato “”. Gianni Berengo Gardin, cittadino onorario di

