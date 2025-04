Crotone inaugurato dopo la riqualificazione lo storico impianto sportivo del quartiere San Francesco

riqualificazione porto vecchio, statua dedicata ad Hera Lacinia) Crotone un cantiere aperto. La città continua ad essere un "deserto" dal versante dei trasforti: da e per Crotone nessun treno diretto con il resto d'Italia come in prrcedenza. La desertificazione dei giovani che lasciano Crotone per lavoro in continuo aumento. La sanità inutile parlarne, tutti siamo a conoscenza cos'è a Crotone. L'elenco potrebbe continuare. Oggiè stato inaugurato, dopo la riqualificazione effettuata dall'amministrazione Comunale, un altro storico impianto sportivo della città di Crotone: la struttura in via Repaci nel quartiere S. Francesco.A tagliare simbolicamente il nastro, alla presenza di autorità civili e militari e di numerosi cittadini, mentre tanti bambini già festosamente giocavano nella struttura, il sindaco Voce, il prefetto Franca Ferraro, il vicario del questore Mario Lanzaro, il vice presidente della Provincia Fabio Manica e l'assessore all'Impiantistica Sportiva Luca Bossi.

