Liberoquotidiano.it - "Qualche sconticino": Travaglio la spara contro Meloni

giovedì andrà a Washington da Trump e oggi ha detto che è un momento difficile e che farà del suo meglio, teme di essere penalizzata dal suo alleato e amico Trump?": Lilli Gruber lo ha chiesto a Marcoa Otto e mezzo su La7 a proposito della "missione" della premier per trattare sul tema dei dazi. "La paura dei dazi in Europa e anche in Italia si fa sentire - ha risposto il direttore del Fatto Quotidiano - quindi essere considerati troppo vicini a Trump non porta bene ae a tutti quelli che sono considerati referenti di Trump in Europa".ha sottolineato che "non sappiamo cosa andrà a proporrené cosa sia disposto a concederle Trump, si tratta di una situazione totalmente imprevedibile, come è imprevdibile Trump". Poi, cambiando in parte argomento, ha aggiunto: "Mentre ci sono dichiarazioni muscolari in Europa, il piano di riarmo è una parte di ciò che vuole Trump.