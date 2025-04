Centonove giorni fuori e stagione finita come cambia il mercato

Nuovo stop fisico per Sergi Roberto, il laterale ex Barcellona ad agosto scorso approdato a zero al Como. Lo spagnolo era appena rientrato dopo l'infortunio al polpaccio che lo aveva tenuto fuori per oltre due mesi, nello specifico 64 giorni. Tra ottobre e dicembre era già stato ai box per 45 giorni a causa di un problema al ginocchio. Un totale di 109 giorni, al netto dei prossimi, che evidenziano la fragilità del classe '92 e che potrebbero spingere il club dei fratelli Hartono a cedere il calciatore, se non addirittura a risolvere il contratto che scade a giugno 2026.

