Lukaku da record nei top 5 campionati solo Salah ha fatto meglio

Napoli, 15 aprile 2025 – Il Napoli c'è, e ieri l'ha dimostrato. L'Inter ha fatto il suo dovere, sconfiggendo il Cagliari nell'anticipo di sabato e portandosi temporaneamente a +6 in classifica, ma i partenopei non vogliono arrendersi, e con la vittoria convincente di ieri sull'Empoli hanno dato prova di volersi spingere fino in fondo per la lotta al titolo. Le prossime gare saranno decisive, e bisogna considerare che l'Inter dovrà scendere in campo molte volte in più del Napoli. I nerazzurri, infatti, domani saranno in campo per la sfida contro il Bayern Monaco, poi avranno, in ordine: Bologna, Milan (in Coppa Italia), Roma, Verona, Torino, Lazio e Como. A queste potrebbero aggiungersi anche le due gare di semifinale di Champions (e l'ipotetica finale) e l'ultimo turno di Coppa Italia. Il Napoli, invece, dovrà scendere in campo soltanto altre sei volte, e avrà un calendario sulla carta favorevole.

Lukaku da record: nei top 5 campionati solo Salah ha fatto meglio. Napolimania: Lukaku-McTominay, la doppia vittoria di Conte. Serie A 2024-25, la classifica degli assist. Lukaku balza in vetta con 10 passaggi vincenti. Record e statistiche dell'Europa League: club, giocatori, partite, gol e vittorie. Lukaku ha conquistato Napoli: mattatore e uomo dei record.

