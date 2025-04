Oasport.it - ATP Monaco 2025, risultati 15 aprile: Dedura-Palomero fa la storia, avanza Ugo Humbert

Si completa il primo turno del BMW Opendi tennis, torneo di categoria ATP 500 in corso sulla terra battuta outdoor didi Baviera, in Germania: bilancio in chiaroscuro per l’Italia, che vedere agli ottavi Luciano Darderi e fermarsi subito Flavio Cobolli.Luciano Darderi, infatti, piega il lucky loser australiano Christopher O’Connell, sconfitto in due tiebreak con un duplice 7-6 (3), mentre Flavio Cobolli cede ad un altro lucky loser, il kazako Alexander Shevchenko, il quale si impone in rimonta con lo score di 6-7 (2) 6-3 6-4.Negli altri incontri di giornata fa lail padrone di casa tedesco Diego, che, a sua volta da lucky loser, diventa il primo tennista classe 2008 a giocare e vincere un match a livello ATP, approfittando del ritiro del numero 8 del seeding, il canadese Denis Shapovalov, giunto quando il teutonico era in vantaggio per 7-6 (2) 3-0.