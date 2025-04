Ciro Salvo dopo le accuse di Borrelli Fango contro di me e offese gratuite

dopo il blitz di Francesco Emilio Borrelli in piazza Sannazaro davanti alla pizzeria 50 Kalò e la denuncia in una diretta Facebook della presenza di auto in divieto di sosta controllate dai parcheggiatori abusivi, arriva la risposta di Ciro Salvo.Il titolare di 50 Kalò, amareggiato per le. Napolitoday.it - Ciro Salvo dopo le accuse di Borrelli: "Fango contro di me e offese gratuite" Leggi su Napolitoday.it il blitz di Francesco Emilioin piazza Sannazaro davanti alla pizzeria 50 Kalò e la denuncia in una diretta Facebook della presenza di auto in divieto di sostallate dai parcheggiatori abusivi, arriva la risposta di.Il titolare di 50 Kalò, amareggiato per le.

Potrebbe interessarti anche:

Come sta Jonathan Milan dopo la caduta alla Tirreno-Adriatico? “Sano e salvo all’arrivo”

Jonathan Milan è caduto durante la terza tappa della Tirreno-Adriatico: quando mancavano 24 km al traguardo di Colfiorito il velocista friulano è scivolato in una curva a causa dell’asfalto reso ...

I funerali di Ciro Abbazia: l'ultimo saluto al 40enne che si è tolto la vita dopo lo sfratto

Si sono tenuti oggi alle 16, nella Parrocchia Santuario di San Biagio a Cardito, i funerali di Ciro Abbazia. È stato l'ultimo saluto al 40enne che si è tolto ieri la vita nella sua abitazione ...

Stasera Tutto è Possibile, Ciro Priello in pole position per il dopo De Martino?

Con l'addio ormai certo di Stefano De Martino alla conduzione di Stasera Tutto è Possibile, si apre una nuova fase per il popolare show di Rai 2. In un’analisi approfondita pubblicata da FanPage, ...

Ciro Salvo dopo le accuse di Borrelli: "Fango contro di me e offese gratuite". Ciro Grillo, i verbali di Silvia: "Violentata a turno tra le loro risate. E Roberta...", accuse anche all'amica | .it. Ciro Grillo e l'accusa di stupro, un bacio con la ragazza in un video presentato dalla difesa. Ciro Grillo, altra accusa di stupro per il figlio di Beppe. Foto lo incastra. Delitto Esposito, salvo il boss. Il figlio di Grillo accusato di stupro ai danni di una 19enne. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta gaeta.it: Ciro Borriello, l’ex sindaco di Torre del Greco: assolto dopo un lungo calvario giudiziario - Nel mese di agosto del 2017, Ciro Borriello fu arrestato con diverse accuse di corruzione ... che risalgono a pochi giorni dopo l’arresto, abbiano ulteriormente aggravato la situazione. Questi eventi ...

Riporta affaritaliani.it: Borriello, ex sindaco di Torre del Greco, assolto dopo otto anni dalle accuse di corruzione - Dopo otto anni di battaglie legali, si chiude con un’assoluzione piena la vicenda giudiziaria di Ciro Borriello. Il Tribunale di Torre Annunziata ha infatti prosciolto l’ex sindaco di Torre ...