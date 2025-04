ATP Barcellona 2025 buona la prima per Alcaraz Avanti anche Tsitsipas De Minaur e Fils

buona la prima per Carlos Alcaraz nell'ATP 500 di Barcellona. Lo spagnolo, fresco vincitore a Montecarlo, ha superato in due set l'americano Ethan Quinn con il punteggio di 6-2 7-6 in un match che si è un po' complicato nel secondo set per il numero due del mondo. Nel secondo turno Alcaraz affronterà il serbo Laslo Djere, che ha superato il francese Arthur Rinderknech in rimonta per 6-7 6-1 6-2.Non sbaglia nemmeno Alex de Minaur, che dovrebbe essere l'avversario di Alcaraz nei quarti di finale. L'australiano ha superato brillantemente l'argentino Tomas Martin Etcheverry con un duplice 6-4 e adesso se la vedrà con il britannico Jacob Fearnley, che da lucky loser ha sfruttato le cattive condizioni ieri dello spagnolo Roberto Carballes Baena.Vincono all'esordio anche Stefanos Tsitsipas e Arthur Fils.

