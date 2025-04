Beko salvi 2mila dipendenti grazie all’accordo con il Governo

Governo italiano, i sindacati e la multinazionale degli elettrodomestici Beko hanno raggiunto un accordo per evitare il licenziamento di 2mila dipendenti degli stabilimenti italiani della società turca. Dopo mesi di trattative è stata trovata una soluzione che trasformerà il ruolo delle fabbriche del gruppo che si trovano in Italia.Ci saranno comunque diversi esuberi, ma si tratterà di uscite volontarie incentivate. Novità importanti anche per lo stabilimento di Siena, che però sarà comunque chiuso e avviato a un processo di reindustrializzazione dagli enti locali toscani.L’accordo tra Beko e il GovernoNella serata di lunedì 14 aprile il Governo, i sindacati, e la multinazionale Beko hanno trovato un accordo per la riduzione della forza lavoro della società nel Paese che non preveda licenziamenti. Quifinanza.it - Beko, salvi 2mila dipendenti grazie all’accordo con il Governo Leggi su Quifinanza.it Ilitaliano, i sindacati e la multinazionale degli elettrodomesticihanno raggiunto un accordo per evitare il licenziamento didegli stabilimenti italiani della società turca. Dopo mesi di trattative è stata trovata una soluzione che trasformerà il ruolo delle fabbriche del gruppo che si trovano in Italia.Ci saranno comunque diversi esuberi, ma si tratterà di uscite volontarie incentivate. Novità importanti anche per lo stabilimento di Siena, che però sarà comunque chiuso e avviato a un processo di reindustrializzazione dagli enti locali toscani.L’accordo trae ilNella serata di lunedì 14 aprile il, i sindacati, e la multinazionalehanno trovato un accordo per la riduzione della forza lavoro della società nel Paese che non preveda licenziamenti.

Potrebbe interessarti anche:

Beko, c'è la svolta: stabilimenti salvi, niente licenziamenti ed esuberi dimezzati

Arriva una bella notizia per i lavoratori italiani della Beko (ex Whirlpool). Dopo oltre 12 ore di trattativa, nella notte è stato raggiunto al Mimit (ministero delle Imprese e del Made in Italy) ...

Beko, Urso annuncia: intesa azienda-sindacati e tutti i siti salvi. Ma la firma non c’è e Siena si fermerà

Quantomeno si tratta di una fuga in avanti. No un vero e proprio bluff, perché in fondo la situazione è certamente migliore rispetto al punto di partenza. Ma le firme ancora non ci sono, i sindacati ...

Beko, c’è l’accordo con i sindacati. Stabilimenti salvi, esuberi dimezzati

Ipotesi di accordo raggiunto tra Beko e sindacati al Mimit sulla vertenza aperta a novembre con l’annuncio di 1.935 esuberi. L’intesa prevede più di 300 milioni di investimenti, il mantenimento in ...

Beko, salvi 2mila dipendenti grazie all’accordo con il Governo. Beko, c'è la svolta: stabilimenti salvi, niente licenziamenti ed esuberi dimezzati. Raggiunto al Mimit l’accordo per Beko, salvi gli stabilimenti in Italia. Beko vuole licenziare 2000 operai. 'Noi non molliamo', la protesta dei lavoratori. Beko, pre-intesa con il Mimit: 1.284 esuberi (anziché 2 mila), lo stabilimento di Siena a Invitalia. Ne parlano su altre fonti

ilpost.it riferisce: Alla fine Beko non chiude gli stabilimenti in Italia - Dopo cinque mesi, il governo ha trovato un accordo con l'azienda e i sindacati che evita il licenziamento di quasi 2mila dipendenti ...

Segnala informazione.it: Beko trova l’accordo con il Governo per 700 lavoratori ma continuano gli esuberi - Ci sono volute oltre 12 ore di trattativa, ma alla fine si è trovata la quadra per evitare il licenziamento di migliaia di dipendenti e la chiusura degli stabilimenti. Protagonista di questa ennesima ...

Lo riporta msn.com: Beko, c’è l’accordo con i sindacati. Stabilimenti salvi, esuberi dimezzati - Il sito produttivo di Siena rilevato da Invitalia e Comune. Sarà subito avviato il processo. di reindustrializzazione.