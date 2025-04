Ricavi Champions League Inter cresce ma lontana dalle big la situazione in Europa

Ricavi Champions League, l’Inter lievita ma resta lontana dalle prime della classe: come stanno le coseRicavi Champions League, aumentano gli introiti per l‘Inter che però rimane lontana dalle big come Bayern Monaco e Real Madrid. La Gazzetta dello Sport ha analizzato i bilanci delle 8 squadre presenti nei quarti di finale di Champions League. L’Inter ha ancora tanta strada da percorrere in avanti.situazione «La più virtuosa di tutte è il Bayern Monaco. La più ricca il Real Madrid. La più indebitata il Barcellona. E l’Inter? cresce, ma i Ricavi dei top club restano lontani: un problema per tutto il calcio italiano».NERAZZURRI – «Il conto economico è passato da -246 a -140 a -85 a -36 milioni. Trend chiaro di un graduale riequilibrio, reso possibile dalla crescita dei Ricavi (399 milioni, comunque al penultimo posto nel G8), dal contenimento dei costi (15 milioni in meno di ammortamenti) e dalle plusvalenze. Internews24.com - Ricavi Champions League, Inter cresce ma lontana dalle big: la situazione in Europa Leggi su Internews24.com di Redazione, l’lievita ma restaprime della classe: come stanno le cose, aumentano gli introiti per l‘che però rimanebig come Bayern Monaco e Real Madrid. La Gazzetta dello Sport ha analizzato i bilanci delle 8 squadre presenti nei quarti di finale di. L’ha ancora tanta strada da percorrere in avanti.«La più virtuosa di tutte è il Bayern Monaco. La più ricca il Real Madrid. La più indebitata il Barcellona. E l’, ma idei top club restano lontani: un problema per tutto il calcio italiano».NERAZZURRI – «Il conto economico è passato da -246 a -140 a -85 a -36 milioni. Trend chiaro di un graduale riequilibrio, reso possibile dalla crescita dei(399 milioni, comunque al penultimo posto nel G8), dal contenimento dei costi (15 milioni in meno di ammortamenti) eplusvalenze.

