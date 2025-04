Cosa ci costringeva a fare… Rocco Siffredi la denuncia delle attrici in un servizio de Le Iene

Iene ha trasmesso un servizio che ha suscitato grande attenzione mediatica riguardo a Rocco Siffredi, noto attore a luci rosse. Il servizio ha trattato le accuse di molestie mosse nei suoi confronti da alcune attrici del settore, le quali hanno rotto il silenzio e denunciare gli abusi che – a loro dire – avrebbero subito sul set lavorando con l’attore.A firmare il servizio che dipinge un quadro inquietante, in cui alcune attrici raccontano episodi di abuso in cui i confini concordati prima delle riprese sarebbero stati sistematicamente ignorati, sono i giornalisti Roberta Rei e Francesco Priano. Secondo quanto riportato nel servizio, le donne sarebbero state costrette a partecipare a scene che andavano ben oltre quanto stabilito contrattualmente, comprendendo pratiche esplicitamente vietate e rifiutate. Leggi su Caffeinamagazine.it Il 15 aprile la trasmissione televisiva Leha trasmesso unche ha suscitato grande attenzione mediatica riguardo a, noto attore a luci rosse. Ilha trattato le accuse di molestie mosse nei suoi confronti da alcunedel settore, le quali hanno rotto il silenzio ere gli abusi che – a loro dire – avrebbero subito sul set lavorando con l’attore.A firmare ilche dipinge un quadro inquietante, in cui alcuneraccontano episodi di abuso in cui i confini concordati primariprese sarebbero stati sistematicamente ignorati, sono i giornalisti Roberta Rei e Francesco Priano. Secondo quanto riportato nel, le donne sarebbero state costrette a partecipare a scene che andavano ben oltre quanto stabilito contrattualmente, comprendendo pratiche esplicitamente vietate e rifiutate.

Potrebbe interessarti anche:

La lezione di Crosetto ai Fratoiannez: ecco cosa devono fare con la Tesla...

Guido Crosetto dà lezioni di stile a Nicola Fratoianni sul Tesla-Gate e gli da un consiglio non richiesto di cui far tesoro. Il ministro della difesa e cofondatore di Fratelli d'Italia è intervenuto ...

Sagre ed eventi del weekend dal 4 al 6 aprile, cosa fare regione per regione

Cosa fare nel weekend dal 4 al 6 aprile? Ecco il programma degli eventi e delle sagre regione per regione.Continua a leggere

Naso chiuso, starnuti e lacrime: arrivano le allergie di primavera. Come riconoscerle e cosa fare

(Adnkronos) – Perennemente con il naso chiuso, starnuti a ripetizione, tosse e anche lacrimazione. Stanno arrivando le allergie di primavera, ma siamo ancora in un periodo dell'anno in cui il freddo ...