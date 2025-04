Nuoto Sara Curtis batte il record italiano di Federica Pellegrini sui 100 stile libero

record fatto registrare nel 2016 dalla Pellegrini Ilgiornale.it - Nuoto, Sara Curtis batte il record italiano di Federica Pellegrini sui 100 stile libero Leggi su Ilgiornale.it La diciottenne di Savigliano (Cuneo), tesserata per Esercito e CS Roero, a Riccione frantuma ilfatto registrare nel 2016 dalla

Potrebbe interessarti anche:

FOCUS – NUOTO. Sara Curtis: La Nuova Stella del Nuoto Italiano

In questa intervista, Alice Liverani intervista Sara Curtis, la giovane promessa del nuoto italiano, con il supporto della sua ospite speciale, Aglaia Pezzato. Ex nuotatrice di successo e oggi ...

Nuoto, Sara Curtis sugli scudi nelle batterie dei 100 sl a Riccione. Miressi non incanta, Razzetti in controllo

Andate in archivio le batterie della terza giornata dei campionati italiani di nuoto di scena a Riccione. Nelle heat che hanno definito finaliste e finalisti delle gare pomeridiane sono arrivati ...

Nuoto, Sara Curtis cancella Federica Pellegrini nei 100 sl a Riccione! Tris di pass per i Mondiali a Singapore

La terza giornata di gare negli Assoluti Primaverili di nuoto è già un ricordo e non ci sono dubbi che Sara Curtis sia il personaggio del day-3 a Riccione. Nella vasca lunga romagnola la 18enne ...

Assoluti Nuoto 2025, Sara Curtis batte il record di Federica Pellegrini nei 100 sl. Assoluti di nuoto, Sara Curtis vola nei 100sl e batte a 18 anni il record italiano di Pellegrini. Sara Curtis vola! Battuto il record di Pellegrini nei 100 sl, è pass per i Mondiali. Nuoto, Sara Curtis batte il record italiano di Federica Pellegrini sui 100 stile libero. Sara Curtis è un fenomeno: a 18 anni ha cancellato il record di Federica Pellegrini nei 100 stile. Sara Curtis fenomenale! Batte il record di Pellegrini nei 100 sl a soli 18 anni e strappa il pass per i Mondiali. Ne parlano su altre fonti

sport.virgilio.it riferisce: Sara Curtis fenomenale! Batte il record di Pellegrini nei 100 sl a soli 18 anni e strappa il pass per i Mondiali - Terza giornata dei Campionati italiani di nuoto con protagonista Sara Curtis, che a soli 18 anni ha battuto il record italiano nei 100 metri stile di Federica Pellegrini ...

ilgiornale.it riferisce: Nuoto, Sara Curtis batte il record italiano di Federica Pellegrini sui 100 stile libero - La diciottenne di Savigliano (Cuneo), tesserata per Esercito e CS Roero, a Riccione frantuma il record fatto registrare nel 2016 dalla Pellegrini ...

Lo riporta sport.sky.it: Assoluti Nuoto 2025, Sara Curtis batte il record di Federica Pellegrini nei 100 sl - conquista il tempo per i Mondiali ma soprattutto batte il record italiano di Federica Pellegrini che durava dal 2016. Miglior prestazione stagionale al mondo per la Curtis Un'altra stella nel nuoto ...