Gqitalia.it - TAG Heuer ha un nuovo orologio per il leggendario Ayrton Senna

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Distacchi, segmenti, trend e proiezioni. Oggigiorno, chiunque guardi la Formula 1, è abituato a interfacciarsi con una mole gigantesca di rilevamenti cronometrici. Numerini che scorrono, si illuminano, lampeggiano, fornendo un quadro preciso di ciò che sta accadendo in pista. Pensare che fino a cinquant’anni fa, i tempi venivano presi analogicamente: c’era qualcuno che, cronometro alla mano, era incaricato di riportare i lap time di ogni pilota. La rivoluzione avviene appunto all’inizio degli anni Settanta con l’avvento dell’elettronica: la maison svizzera TAG- all’epoca solo- sigla per primo un contratto con la Ferrari fornendo alla scuderia di Maranello il suo avveniristico apparecchio per il rilevamento dei tempi, usato inizialmente per le prove di endurance, come la 24 Ore di Le Mans. Ferrari timekeepers pit wall, Gilles Villeneuve and his wife.